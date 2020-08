Hauptversammlung bei Heckler & Koch Der neue Eigner in Oberndorf schafft Fakten

Mit der gegenwärtigen Situation des Waffenherstellers ist Koch sehr zufrieden. Die CDE sei für Vorstand und Belegschaft „Rückenwind auf dem Weg der weiteren Gesundung unseres Unternehmens“, sagt Koch. Er wagt auch die vorsichtige Prognose, den Umsatz bis zum Jahresende von knapp 140 Millionen Euro im ersten Halbjahr auf bis zu 250 Millionen steigern zu können – unter der Voraussetzung, dass keine zweite Corona-Infektionswelle über die Geschäfte hereinbricht.

Doch scheint es nicht das Coronavirus zu sein, das die Aktionäre beschäftigt. Ein Großteil der eingereichten Fragen, denen sich der Vorstand bei der virtuellen Hauptversammlung stellt, bezieht sich auf die Umsetzung der Grüne-Länder-Strategie, wonach das Unternehmen seine Produkte nur noch an freiheitlich-demokratisch ausgerichtete Staaten liefert, und an Länder, die nach den Vorgaben der Bundesregierung von besonderer außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für Deutschland sind. Kritisch sehen Aktionäre besonders die Exporte nach Frankreich, aufgrund der unter dem französischen Heer agierenden Fremdenlegion. Für den HK-Vorstand kein Dilemma: Dieser verweist auf den Export an ein Hauptdepot der Streitkräfte in Frankreich. Über die dortige Verteilung der Waffen habe man keine Informationen, betont Koch.

Für den Vorstand zählt nun vor allem, das Unternehmen erfolgreich für die Zukunft aufzustellen. Mit Nachhaltigkeitskonzepten, dem Vorantreiben von Innovationen, Modernisierungs- und Ausbauprojekten sowie einer komplett neuen Produktpalette für diverse Spezialeinheiten sehen sich die Verantwortlichen gut gerüstet. Dazu sei zu hoffen, so die Ansage, dass nun wieder Ruhe einkehrt in das Oberndorfer Unternehmen.