Hauptstraßen in Murr Durchgängiges Tempo 30 ist das Ziel

Kritisch ist offenbar trotz des neuen Kreisels immer noch der Bereich der Bietigheimer Straße. Der CDU-Rat Gunter Eberhardt sprach sich für eine Fahrbahnverengung aus, wenn Tempo 30 eingeführt werde. „Sonst halten sich die Leute nicht daran.“ Eine solcher Umbau wäre ebenso wie ein Belagwechsel auf Flüsterasphalt teuer und deshalb eher langfristig umsetzbar, also nicht in den nächsten fünf Jahren, hielt Bürgermeister Torsten Bartzsch entgegen. So wie es aussieht, muss sich die Gemeinde zwischen einer Lärmschutzwand oder Tempo 30 an dieser Straße entscheiden. „Wir müssen abwarten, was das Landratsamt dazu sagt“, erklärte Bartzsch, nachdem Uwe Riedel von den Freien Wählern auch daran zweifelte, ob Tempo 30-Schilder allein ausreichten.