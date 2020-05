Hauptamtsleiter Günter Sommer hört auf Abschied nach mehr als 43 Jahren

Langweilig wird ihm im Ruhestand sicher nicht. Der eine oder andere Urlaub ist geplant. „Ob das auch stattfindet, müssen wir abwarten“, so Sommer. Er freut sich vor allem darauf, dass nicht alles nach einem vollen Terminkalender getaktet ist. „Das bedeutet Freiheit.“ Gemeinsam mit seiner Frau will er wandern und reisen, radfahren und sich um die beiden kleinen Enkeltöchter kümmern. Die seit 30 Jahren aktive Laufgruppe läuft weiter und der Buchliebhaber Sommer wird auch weiter lesen. „Seit ich lesen kann, lese ich immer ein Buch.“ Gerne Krimis und historische Romane. Aber auch für Geschichte und Philosophie interessiert er sich. „Als junger Mensch habe ich immer gesagt, dass ich im Ruhestand mal Geschichte und Philosophie studieren werde“, verrät Günter Sommer und fügt lachend an: „Aber das mache ich nicht.“

Der Abschied fand aufgrund der Corona-Pandemie bei einer Gemeinderatssitzung statt.

Wir haben gehofft, dass dieser Tag noch lange nicht kommt“, fasste Hans-Georg Götz die Gefühle des Gemeinderats zusammen. Der musste in seiner Sitzung am Donnerstagabend Hauptamtsleiter Günter Sommer in den Ruhestand verabschieden – und das mit Bedauern: „Mit Ihnen gehen nämlich auch 43 Jahre an Wissen und Erfahrung.“ Die habe er stets zum Wohle der Gemeinde eingebracht und – egal, wie hektisch es auch mal zuging – in den Ratssitzungen stets als „Fels in der Brandung“ für Ruhe gesorgt: „Auch ohne Stimmrecht waren Sie ein wichtiges Mitglied dieser Runde.“

Doch auch für die Bürger sei er immer ein wichtiger Ansprechpartner gewesen, so Götz weiter: „Wie oft habe ich auf eine Frage geantwortet: ‚Rufen Sie doch mal bei Herrn Sommer an.’“ Sein Fachwissen sei auch im Gutachterausschuss immer sehr geschätzt worden, fügte Alt-Rat Horst Stegmaier hinzu, der sich an diesem Abend spontan selbst auf die Rednerliste gesetzt hatte und von der letzten Begehung in den Weinbergen mit Günter Sommer erzählte, bei der gemütlich im Wengerthäusle noch eine Flasche geteilt wurde: „Was soll ich weiter sagen, sie waren halt einfach schon immer da.“

Gleich drei Bürgermeister hat Sommer in den Jahren „erlebt, um nicht zu sagen überlebt“, fasste es die Bürgermeisterin Birgit Hannemann zusammen. Sie wies noch einmal auf die zahlreichen Projekte hin, die dabei verwirklicht wurden: „Mit Ihnen geht ein Mensch von Bord, den wir als langjährigen Mitarbeiter kennen und schätzen gelernt haben.“ Leider sei durch Corona kein Festakt möglich gewesen, wie Sommer ihn verdient habe. Stattdessen hatten Wegbegleiter Wünsche per Video eingesendet – inklusive Musikbeiträgen.

„Ich bin platt“, gab Günter Sommer zu, nachdem die Leinwand dunkel geworden war: „Ich möchte Ihnen allen für das Vertrauen danken.“ Seinen Kollegen im Rathaus gab er mit auf den Weg, einfach weiterzumachen wie bisher: „Sie leisten hervorragende Arbeit.“