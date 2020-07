Harte Verhandlungen erwartet EU-Haushalt: Europaparlament pocht auf Zugeständnisse

Auch der Grünen-Haushaltsexperte Rasmus Andresen erklärte: "In der EU entscheiden die Staats- und Regierungschefs nicht alleine über den EU-Haushalt." Das Europaparlament sei ebenfalls Gesetzgeber. "Zu Verhandlungen gehört Kompromissbereitschaft. Das erwarten wir auch von den Staats- und Regierungschefs", meinte Andresen.

Knackpunkt in den Verhandlungen dürfte auch die neue Klausel zur Rechtsstaatlichkeit werden. Sie sieht vor, dass EU-Gelder gekürzt werden können, wenn ein Land zum Beispiel die Freiheit der Justiz oder der Medien einschränkt. Der Gipfel hatte sich auf einen Formelkompromiss geeinigt, der jetzt unterschiedlich ausgelegt wird. Polen und Ungarn vertreten die Auffassung, dass es eine solche Koppelung auch künftig nicht geben wird.

Das Europaparlament pocht jedoch auf eine klare Regelung. Wie der Konflikt gelöst werden soll, ist unklar. Polen und Ungarn könnten das Haushaltspaket blockieren, denn es muss einstimmig beschlossen werden. Auch das Europaparlament könnte seine Zustimmung aber theoretisch verweigern.

Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz blickte eine Woche nach dem Gipfel noch einmal auf das tagelange Ringen zurück, bei dem er sich in der Gruppe der "Sparsamen" lange für geringere Corona-Hilfen und einen möglichst niedrigen Haushalt eingesetzt hatte. Im "Morning Briefing" des Journalisten Gabor Steingart sagte Kurz: "Es ist sicherlich nicht negativ für den deutschen Steuerzahler, wenn die Budgets, die in Richtung Süden Europas fließen, nicht ins Unendliche wachsen."

Die telefonischen Beratungen von der Leyens mit Merkel und Sassoli kündigte eine Kommissionssprecherin am Dienstag an. Ziel der Diskussion seien "schnelle weitere Schritte, um das Paket bis zum Ende des Jahres verabschiedet und in Kraft zu haben".

© dpa-infocom, dpa:200728-99-952030/5