„Hart aber fair“ zu Corona in Heimen „Ohne Mitmenschen sind wir ein Gespenst“

Getoppt worden ist diese ärztliche Solidarität mit den Pflegern nur von Andreas Westerfellhaus, Staatssekretär im Gesundheitsministerium und Pflegebevollmächtigter der Regierung: durch eine treffende Analyse, wonach es „immer noch keine verlässlichen Dienstpläne“ gebe und sogar noch Dienste mit zwölf Tagen am Stück, sowie durch einen schlauen Ratschlag: „Das Pflegepersonal müsste einmal gemeinsam solidarisch auftreten. Und an einem Tag beweisen, was Pflege eigentlich bedeutet.“ Dass Westerfellhaus da unverhohlen einen Streiktag vorschlug, das hatte die Runde dann recht gut verstanden. Man könne die Patienten aber nicht allein lassen, man sei ja „nicht bei der Bahn, wo mal alles still stehen kann“, gab der Heimbesitzer Meurer zu bedenken. Und der Theologe Schneider meinte: Die Mitarbeiter seien erpressbar, wenn sie „mal ihre Macht entfalten“ wollten.

Schnelltests wären eine gute Lösung – aber wer macht die eigentlich?

Ein heftiges Gefeilsche entstand dann bei der Frage nach einem allgemeingültigen Tarifvertrag für die Pflegebranche, der der weitgehenden Tariflosigkeit ein Ende setzt und von der AWO, dem Arbeiter-Samariter-Bund und Verdi vorgeschlagen wird. Aber ist eine bundeseinheitliche Entlohnung sinnvoll, wenn eine 60-Quadratmeter-Wohnung beispielsweise in München 1015 Euro kostet und in Zwicken nur 311 Euro? Man könne doch den allgemein verbindlichen Vertrag als Untergrenze ansehen und dann je nach Region „etwas drauflegen“, schlug Frank Plasberg vor. Die Begeisterung über die Idee hielt sich in Grenzen. Man zahle in den evangelischen Einrichtungen schon heute nach einem an den Öffentlichen Dienst angelehnten Tarif, bemerkte Nikolaus Schneider. Und Bernd Meurer kritisierte den Vorstoß als „politisches Manöver und verfassungswidrig“. „Wir brauchen höhere Entgelte, wir stehen im Wettbewerb um Fachkräfte“, so Meurer. Aber schon jetzt müsse er mit den Kostenträgern „um jeden Cent“ feilschen für eine bessere Vergütung.

Ganz am Ende tauchte noch eine Idee auf, wie Heimbewohner besser geschützt werden könnten: Mit den neuen Antigen-Schnelltests, die binnen 15 Minuten ein Ergebnis bringen und mit denen Personal, Patienten, Besucher und Heimbewohner getestet werden könnten. Ja, das könne die Heime sicherer machen, meinte Heimbetreiber Bernd Meurer: „Aber solch ein Test muss dokumentiert werden, er dauert alles in allem 20 Minuten. Und vermutlich sind 400 bis 500 Tests im Monat fällig. Wer soll das eigentlich machen?“ Die Frage blieb unbeantwortet im Raum.