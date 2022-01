Hart aber fair Warum Harald Lesch den Strom für zu billig hält

„Unseriöses Geschäftsgebaren“

Da war zunächst die Geschichte des Billigstromanbieters stromio, beziehungsweise das Schicksal seiner Kunden. Von einem Tag auf den anderen hat das Unternehmen Verträge gekündigt, und so seine Kunden in die Grundversorgung anderer Energieanbieter getrieben. Dort bezahlen sie zum Teil doppelt so viel wie bisher. Kerstin Andrea, einst Spitzenkraft der Grünen, heute Vorsitzende des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, erntet Kopfnicken, wenn sie erklärt, dass es sich dabei schlicht um „unlauteres Geschäftsgebaren“ handelt. Zumal das Unternehmen gar nicht insolvent sei, sondern offenbar plane, den vorhandenen Strom teurer zu verkaufen, als einst vertraglich zugesagt. Für die Grundversorger, die nun in Schwierigkeiten geraten, weil sie die abgewiesenen Kunden übernehmen müssen, hat Andrea Verständnis. Diese hätten seriös und langfristig kalkuliert, nun müssten sie hinzukaufen.