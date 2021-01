„Hart aber fair“ und die Impfstoffe Respekt vor der Bauernschläue von Trump

Der Wirtschaftsminister aus Mainz ist kleinlaut

Besonders heftig vor allem mit der Bundesregierung ging der FDP-Generalsekretär Volker Wissing ins Gericht. Dass andere Länder jetzt schon mehr von einem in Deutschland produzierten Impfstoff hätten „und wir mit einer Unterversorgung leben müssen, das ist skandalös“. Die Bundesregierung hätte parallel zum EU-Einkauf auch „ergänzend“ tätig werden können, er verlange eine „Aufklärung bis ins Detail“, und die Kanzlerin müsse sich erklären. Moderator Plasberg bat dann aber Wissing, der auch Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz ist, sich selbst mal zu erklären: Er möge bitte darlegen, warum in Rheinland-Pfalz von 34.125 verfügbaren Impfdosen erste 8282 verimpft worden seien, das sei noch nicht einmal ein Viertel. Da war Wissing dann relativ kleinlaut, der Impfstoff sei ja noch nicht lange da, „das Impfen fährt ja jetzt erst an“.

Nervosität in der Regierung – und ein bohrender Brief von Scholz an Spahn

Was das künftige Impfen anbelangte, so sprachen sich mehrere Studiogäste für eine Verschiebung der zweiten Impfung auf einen Zeitpunkt von drei Monaten nach der ersten aus, um kurzfristig mehr Impfstoff zur Verfügung zu haben, und auch schon mit der ersten Impfung könnten viele Todesfälle verhindert werden, so Christina Berndt.

Allgemein in der Pandemie-Politik sieht der Journalist Feldenkirchen jetzt „Nervosität“ in der Bundesregierung, nachdem sie sich aus den Lorbeeren im Frühjahr ausgeruht habe, sei sie in Passivität und Bräsigkeit verfallen, es habe keine „kreative Ansätze“ gegeben: „Keine funktionierende Warn-App, keine Strategie für die Heime oder für effiziente Masken, keine Schulkonzepte.“ Außer „Schließung“ sei der Regierung nichts eingefallen. Und Lauterbach erneuerte sein Credo, jetzt den nächsten Lockdown solange fortzuführen, bis man eine Inzidenz von 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen habe. „Auch mit einer Inzidenz von 50 sind wir ja nicht in sicherem Fahrwasser.“

Aber ausgerechnet das „Impfversagen“, wie es die „Bild“-Zeitung nennt, könnte der Großen Koalition vielleicht einen Weckruf bescheren. Laut „Bild“ hat Finanzminister Olaf Scholz (SPD) einen vier Seiten langen Brief mit 24 Fragen an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geschrieben, indem er Aufklärung über das „Impfdesaster“ verlangt. Solch ein Verhalten zwischen Kabinettsmitgliedern ist höchst ungewöhnlich, das sei ein „einmaliger Vorgang“, so „Spiegel“-Autor Feldenkirchen bei „Hart aber fair“. Und die Süddeutschen-Autorin Berndt meinte: „Das zeigt, da brennt die Hütte.“