„Hart aber fair“ und der Klimawandel „Liefert Corona die Blaupause fürs Klima?“

Heizpilze sind nicht so schlimm wie Kohleverfeuerung

Die jüngste unter den Studiogästen, die 22-jährige Carla Reemtsma von Fridays-for-Future, verlangte ein radikales Drehen an den großen Stellschrauben wie Industrie, Verkehr und Gebäudesektor, um die Emissionen rasch zu senken, das bringe mehr als den Lebensstil „in meiner WG“ zu verändern. „Wir sprechen bei Fridays-for-Future deshalb auch selten über Konsumverzicht.“ Auch die hitzige Diskussion über das Aufstellen von Heizpilzen in der Außengastronomie hält Reemtsma – die einen Führerschein hat, aber seit vier Jahren kein Auto gefahren ist – für verfehlt: „4000 Heizpilze haben den gleichen Emissionswert wie eine Stunde Kohlekraftwerkbetrieb. Damit ist doch alles gesagt.“ Natürlich forderte auch Reemtsma konsequentes Handeln wie bei Corona von der Politik, und zwar sofort: beispielsweise eine Abschaffung der jährlich fast 50 Milliarden klimaschädlicher Subventionen etwa für das Diesel- und Dienstwagenprivileg oder die Kerosinsteuerbefreiung.

„Stellen Sie sich vor, Frau Reemtsma hat noch 70 Jahre vor sich“

Ausgerechnet im Fall der jungen Umweltaktivistin lieferte Plasberg dann den peinlichsten Moment der Sendung. Er forderte die anwesende Meeresbiologin und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Antje Boetius, dazu auf, sich die Situation von Frau Reemtsma mal im Alter auszumalen: „Stellen Sie sich mal vor, sie hat noch 70 Jahre vor sich. Dann ist sie 90. Was wird sie da noch erleben auf der Welt?“

Boetius hatte wenig Lust, diese Personenzeitreise mitzumachen, entwarf dann aber doch ein Schreckenszenario. Ein Anstieg des Meeresspiegels um einen Meter werde zehn Prozent der Menschheit, die nicht mit Deichen geschützt sind, treffen und in Leid und Not stürzen. „Wo sollen die denn hin?“ Auch werde unsere Generation vielleicht die letzte sein, die die Arktis im Sommer noch eisbedeckt erleben werde. So ganz aufgeben wollte Boetius die Hoffnung, dass die Pariser Klimaziele noch erreicht werden könnten, allerdings nicht. Sie verwies auf klimapolitisch vorbildliche Städte wie Tübingen und Freiburg, lobte aber vor allem das „sehr ehrgeizige Ziel“ der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die die Emissionen bis 2030 um 55 bis 60 Prozent vermindern will. „Klimaschutz geht nur in großen Allianzen“, so Boetius.

Der Naturfilmer sucht argumentativen Beistand

Der stärkste Auftritt von Moderator Plasberg ist rasch erzählt: Da konfrontierte er den sehr bestimmt auftretenden Naturfilmer Jaenicke ( „Die CDU hat die Klimawende radikal ausgebremst!“) mit Fotos, die ihn als Demonstrant gegen den Bau von 18 Windrädern im hessischen Reinhardswald ausweisen. Ein vehementer Klimaschützer will also Erneuerbare Energien verhindern? Jaenicke wandte sich dann für argumentativen Beistand an die Wissenschaftlerin Boetius, woraufhin Plasberg ihn stoppte: „Nee, Herr Jaenicke, Sie können sich schon selbst verteidigen.“ Das tat der dann auch. Waldschutz sei auch Klimaschutz und man dürfe den Reinhardswald – ein wertvoller Mischwald – nicht einfach „wegsägen“. Über den Platzbedarf einer Windkraftanlage ist dann nicht mehr gesprochen worden.