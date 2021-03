Harry und Meghan sprechen mit Oprah Winfrey Diese Sender zeigen das Interview

RTL und Vox zeigen Aufzeichnung

„Zufall: eine bemerkenswerte Übereinstimmung von Ereignissen oder Umständen ohne offensichtlichen Kausalzusammenhang“, twitterte der Royal-Experte Peter Hunt ironisch mit Blick auf den Zeitpunkt kurz vor dem Interview. Der Sender CBS will das Gespräch am Sonntagabend (Ortszeit) ausstrahlen. Am Montag ist das Gespräch dann auch im deutschen TV bei RTL und Vox zu sehen (15 Uhr und 22.15 Uhr).