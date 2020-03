Harry und Meghan Briten starten Petition gegen Übernahme der Polizeikosten

Unlängst hatte die kanadische Regierung auf eine Online-Petition des kanadischen Steuerzahlerbundes reagiert und erklärt, mit dem sogenannten „Megxit“ am 1. April keine weiteren Kosten mehr für die Sicherheit der royalen Auswanderer bezahlen zu wollen. Nun wird auch in Großbritannien debattiert – ebenfalls per Online-Petition.