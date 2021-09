Harry Raymon liest in Stuttgart Der Mann, der mit Marlon Brando in der Seine badete

Stuttgart - Männer, die sich in den jungen, vor Sex-Appeal strotzenden Marlon Brando verliebten, hat es vermutlich in Massen gegeben. Aber nur einer von ihnen hat mit dem Shootingstar des Broadways, der in „Endstation Sehnsucht“ als Stanley Kowalski seinen sensationellen Durchbruch feierte, rauschende Tage in Paris verbracht. Dieser Mann ging damals, 1949, mit dem Schönling flanieren, er frühstückte mit ihm in Cafés und badete in der Seine. Und er tauschte mit ihm ein Hemd aus, das er trug, bis es in Fetzen hing. Dass es aber mehr war als nur Bewunderung, die ihn zum Adonis aus der Neuen Welt hinzog, konnte sich der im Glück Taumelnde nicht eingestehen. An diesem Samstag stellt Harry Raymon seine Lebenserinnerungen in der queeren Stuttgarter Buchhandlung Erlkönig vor.