Harald Schmidt Kabarettist zeigt neue Stuttgarter Bühnenshow

Erinnerungen an die „Die Harald Schmidt Show“

Erinnerungen werden jedenfalls wach an „Die Harald Schmidt Show“. Schmidt selbst nennt sein Stück „Werkstatt-Theater“ und eine „Powerpoint-Präsentation ohne Computer“. „Wenn es Ihnen gelingt, die Menschen mitzunehmen, ist ihnen egal wohin“, sagt er. Der 65-Jährige verrät, wie er sein Französisch-Abitur nach Gehör geschrieben hat, was der Wahl-O-Mat für ihn auswirft und dass Hubertus Heil angeblich gerne in Skinny Jeans herumläuft. Mal klimpert er auf dem Piano „Thank you for the music“, mal spielt er den Dirigenten beim Lied „Rocking all over the world“.