Harald Schmidt im Stuttgarter Schauspielhaus Wenn der chinesische Kollege hustet

Ist Woyzeck eine Lesbe?

Die Stunde davor aber reservierte er allein für sich. „Echt Schmidt“ eben, wie das Solo der „ehrlichen Worte“ heißt, das dem Schauspiel zuverlässig ein volles Haus und ein anderes – diverses? – Publikum beschert. „Jüngst war ich hier auf einer Matinee. Ich bin gerne auf Veranstaltungen, wo ich der Jüngste bin“ – und als Benjamin unter Methusalems hat sich der 62-jährige Entertainer dabei angehört, was die Theaterleute zu ihrem „Woyzeck“ sagen, der am Freitag Premiere hatte. Also schreitet er jetzt zum „Liberty Bell March“, der Erkennungsmelodie des anarchischen „Monty Python’s Flying Circus“, im Stechschritt ins Bühnenbild der noch taufrischen Inszenierung: „John Cleese hat gesagt“, sagt Schmidt, „dass er und Monty Python heute nicht mal in die Nähe eines Vertrags mit der BBC kämen.“