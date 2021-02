Happy End Lady Gagas Bulldoggen sind zurück

Das hollywoodreife Drama mit einem lauten Schuss, Schreien und Hundejaulen, von einer Überwachungskamera in der Nachbarschaft aufgezeichnet, hatte sich Mittwochabend (Ortszeit) abgespielt. Lady Gaga hielt sich derweil zu Dreharbeiten in Rom auf, als ihr Hundesitter die drei Französischen Bulldoggen der Sängerin in Hollywood ausführte.