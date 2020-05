Happy End in Fellbach Nick ist wieder bei seiner Familie

Die Polizei leitete am Donnerstag eine Öffentlichkeitsfahndung ein. Es gingen zahlreiche Hinweise ein. Sie führten aber nicht zum Auffinden des Jungen. Im Laufe des Tages gab jedoch die Passantin in Fellbach den entscheidenden Tipp. Sie sah den Jungen mit seinem Gepäck in der Bruckstraße, verständigte die Polizei und ging dem Jungen hinterher. Nick konnte wohlbehalten aufgegriffen und an seine Mutter übergeben werden. Wo sich der Zehnjährige aufgehalten hat, ist noch nicht abschließend geklärt. Hinweise auf Straftaten zum Nachteil des Jungen liegen nicht vor.