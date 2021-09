„Happier than ever“ und „Cinderella“ Billie Eilish und Camila Cabello als Filmstars

Happier than ever – Ein Liebesbrief an Los Angeles. Von diesem Freitag an bei Disney+

Cinderella

Aschenbrödel ist nun eine Hobbyschneiderin, die lieber eine Modeboutique eröffnet, als den nächstbesten Prinzen zu heiraten. Die gute Fee ist ein ziemlich überkandidelt mit dem Zauberstab herumfuchtelnder Schmetterlingsmann. Und alle in dieser Märchenwelt scheinen ein großartiges Gesangstalent zu haben, wenn Mäuse, Stiefmütter oder Hofschranzen den Mund aufmachen, liegt stets Musik in der Luft – nur wenn Pierce Brosnan, der immerhin den König in dieser „Cinderella“-Neuauflage mimt, sich als Sänger versucht, spielt die Musicalmaschine hinterhältig nicht mit und lässt ihn alleine vor sich hin krächzen.

Diese bonbonfarbene Neufassung des Grimm’schen Märchens taugt zwar nicht zum neuen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, auch wenn sich die kubanisch-US-amerikanische Sängerin Camila Cabello („Havanna“) als Cinderella einiges von der niedlichen Aufmüpfigkeit der tschechischen Märchenverfilmung abgeschaut hat. Das wäre trotz Stars wie Idina Menzel als Stiefmutter, Billy Porter als guter Fee und James Cordon als verzauberte Maus auch zu viel verlangt.

Dennoch: Selbst für Märchen-Musical-Verhältnisse gerät die zweite Hälfte von Kay Cannons Film zu harmlos. Was einen darüber hinwegrettet, ist nur der Soundtrack, der neben effektvollen Originalsongs („Millions to One“) viele Neuinterpretationen von Pophits enthält – etwa Madonnas „Material Girl“, Queens „Somebody to Love“ und ein aberwitziges Mash-up aus „Seven­ Nation Army“ von den White Stripes und „Whatta Man“ von Salt-N-Pepa.

Cinderella. Von diesem Freitag an bei Amazon ­Prime