„Hape und die 7 Zwergstaaten“ auf Vox Hape Kerkeling reist – und reißt mit

Kerkeling und „Game of Thrones“

Selbstredend kommen die jeweiligen Sehenswürdigkeiten nicht zu kurz, und zwischendurch gibt es auch Ausflüge in die Geschichte, aber zu einer besonderen Reihe wird „Hape und die 7 Zwergstaaten“ in erster Linie wegen der Begegnungen mit den Einheimischen. Gleichzeitig zeigt sich in diesen Elementen auch eine gewisse Schwäche der Reihe: Nicht mal Kerkeling kann zaubern. Am besten sind die Episoden immer dann, wenn er auf Menschen trifft, die bereit sind, sich auf ihn und seine unverwechselbare Art einzulassen. Deshalb sind die Gespräche beim Auftakt auf Malta prompt deutlich weniger interessant, wenn er beispielsweise einem Klippenspringer jede Antwort förmlich aus der Nase ziehen muss. Ungleich kurzweiliger ist dagegen die Plauderei mit einer Schauspielerin, die unter anderem in „Games of Thrones“ mitgewirkt hat. Kerkeling stellt gemeinsam mit ihr eine Szene nach, weshalb es im Bild plötzlich von lauter eifrigen Mitwirkenden wimmelt, die an ihm herumzupfen, damit er ordentlich aussieht. Zwischendurch ist er auch mal als Queen Elizabeth II. zu sehen, und gegen Ende gibt es sogar zumindest akustisch einen kurzen Abstecher in seine berühmteste Rolle als Horst Schlämmer.