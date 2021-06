Hantavirus in Baden-Württemberg So steckt man sich an, so kann man sich schützen

Warum gibt es in diesem Jahr bereits so viele Erkrankungen?

Wegen einer Buchenmast im vergangenen Herbst hatten die Nager gute Nahrungsbedingungen. Betroffen sind deshalb vor allem Regionen mit erhöhtem Buchenwaldanteil. Die meisten Fälle im Land gab es in diesem Jahr bislang im Kreis Reutlingen, im Kreis Heidenheim und in Stuttgart.

Wie sind die Symptome?

Eine Hantavirus-Erkrankung beginnt oft wie eine Grippe: hohes Fieber, das mehr als drei Tage anhält, Kopfweh, Gliederschmerzen und Bauchweh. Hinzu kommen die typischen Rückenschmerzen. Schwere Fälle deuten sich mit Blut im Urin an.

Wann zum Arzt?

Wenn das Fieber nicht aufhört und Kopf und Rücken schmerzen, sollte man vorsichtshalber zum Hausarzt gehen. In manchen Fällen kann es gar zu Nierenfunktionsstörungen kommen. Dann kann sogar eine Blutwäsche erforderlich werden. Solche schweren Verläufe sind aber glücklicherweise nicht so häufig. In den meisten Fällen heilt die Viruserkrankung ohne Spätschäden aus.

Wie kann man einer Hantavirus-Erkrankung vorbeugen?

Gerade in und um Stuttgart sollte man einige Vorsichtsmaßnahmen treffen, damit Rötelmäuse sich nicht allzu wohl fühlen. „Unterschlupf- und Nistmöglichkeiten wie Sperrmüll oder Altreifen im Garten sollten beseitigt werden, um Nager-Ansiedlungen zu vermeiden“, riet Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) bereit 2019. Putzt man in Garagen, Kellern oder Scheunen oder arbeitet im Garten (oder im Wald) sollte man eine Staubmaske tragen, um den Kontakt mit den trockenen Ausscheidungen der Nager zu vermeiden. Es hilft auch, den Boden vor der Arbeit nass zu spritzen, sodass der Staub sich setzt und nicht aufgewirbelt wird.

Wie gefährdet sind Kinder?

Besondere Vorkehrungen sind laut Landesgesundheitsamt nicht nötig, wenn Kinder im Garten oder im Wald spielen. Allerdings sollten Eltern darauf achten, dass die Kinder keine toten Mäuse anfassen. Haben sich im Gartenhäuschen oder der Garage Mäuse eingenistet, sollte man den Nachwuchs hier nicht spielen lassen.

Woher stammt eigentlich der Name?

Der Name Hanta geht auf den Fluss Hantan in Südkorea zurück, an dem in den 1950er-Jahren mehr als 3000 amerikanische Soldaten an einem ungewöhnlich starken Fieber mit häufigem Nierenversagen erkrankten.