Hans Peter Stihl Die Firma als Hobby – Sägenpionier wird 90

„Motorsägen sind ja kein Allerweltsprodukt“, sagte Stihl einmal. Im Vergleich zur Automobil- und Chemiebranche gebe es Mengen, die für Großkonzerne kaum interessant seien. „Aber für kleinere Firmen, die keine Angst davor haben, sich weltweit aufzustellen, geben sie trotzdem interessante Stückzahlen her“, lautete sein Fazit.

Gegenwind noch vor dem Fall der Mauer

In den 80er Jahren wagte der Unternehmer den Sprung auf die wirtschaftspolitische Bühne, war von 1980 bis 1988 Verhandlungsführer der Arbeitgeber im regionalen Verband der Metallindustrie. Zwischen 1988 und 2001 stand er dann dem Deutschen Industrie- und Handelstag (DIHT) vor - dem heutigen Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK). In der turbulenten Zeit der deutschen Wiedervereinigung trat Stihl als Marktwirtschaftler klassischer Prägung auf, forderte Subventionsabbau und den Stopp der Staatsverschuldung.

Als Stihl noch vor dem Fall der Berliner Mauer an die DIHT-Spitze rückte, gab es auch Gegenwind. So wurde in der „Tageszeitung“ (taz) die Frage debattiert, wie viel Verantwortung der Sägenfabrikant für die Rodung des Urwaldes trage. 2016 reagierte die Firma Stihl auf Vorwürfe der Organisation „Rettet den Regenwald“, wonach Tochterunternehmen eines Stihl-Importeurs in Malaysia illegalen Holzeinschlag betrieben. Stihl verurteile ungesetzlichen Holzeinschlag im geschützten Regenwald und großflächige Brandrodungen, hieß es damals in einer Erklärung.

Hersteller soll weiter in Familienhand bleiben

In Waiblingen stehen die Zeichen nicht auf Veränderung. Der Hersteller soll weiter in Familienhand bleiben. „Die Firma Stihl hat heute in unserer Branche das Alleinstellungsmerkmal, dass sie seit ihrer Gründung vor 96 Jahren voll im Eigentum unserer Familie geblieben ist“, sagt Hans Peter Stihl. Er ist bis heute persönlich haftender Gesellschafter und lässt auch deshalb die Zügel nicht gänzlich aus der Hand.

Eine private Feier im Kreis der Familie, ein Abendessen mit Führungskräften der Firma und Weggefährten - einen großen Bahnhof wird es anlässlich des runden Geburtstags des vielfach ausgezeichneten Unternehmers nicht geben. Noch vor zehn Jahren wurde anlässlich seines 80. Geburtstags zu einer offiziellen Veranstaltung geladen. Diese habe, wie Stihl einmal trocken bemerkte, die „gebotene Kürze“ gehabt.