Handy Vodafone wirbt mit "grünen" Mobilfunktarifen

Der Nabu-Tarif habe aber "mittelfristig kein ausreichendes Interesse" gefunden und sei eingestellt worden, sagt eine Telefónica-Sprecherin. "Wir waren mit dem Tarif unserer Zeit sicherlich ein Stück weit voraus." Man wisse nun aber, dass es nicht darum gehe, Einzeltarife "grün" zu machen. "Wichtiger ist es, über das gesamte Spektrum von Geschäftstätigkeit, Tarifen und Geräten so nachhaltig wie möglich zu sein." So komme Umweltschonung auch im breiten Markt an.

Greenpeace kritisiert "Greenwashing"

Bei Umweltschützern kommen die neuen klimaneutralen Tarife von Vodafone nicht gut an. Das sei "Greenwashing", um das Konsumentengewissen zu beruhigen und letztlich absurd wie "Tanken für den Klimaschutz", sagt Viola Wohlgemuth von Greenpeace.

Sie warf den Unternehmen ein lineares und klimaschädliches Geschäftsmodell vor, das geändert werden müsse: Handys sollten länger genutzt werden. Man sollte wegkommen von der Neuproduktion von Geräten und hin zu einer echten Kreislaufwirtschaft.

© dpa-infocom, dpa:211021-99-677276/2