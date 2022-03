Handy-Vertragsdaten Schufa lenkt im Streit mit Datenschützern ein

Informationen über Zahlungsausfälle bleiben relevant

Die Schufa hatte dagegen lange argumentiert, Informationen über einen seit längerer Zeit problemlos laufenden Vertrag könnten sich durchaus positiv auf die Bewertung der Kreditwürdigkeit des Kunden auswirken. „Für Jugendliche oder Migranten waren das meistens die ersten Daten, an denen sich sehen ließ, dass sie ihre Zahlungen leisten“, bekräftigte ein Sprecher am Freitag. Allerdings konnte der Abschluss mehrerer Verträge die Bonitätsnote auch negativ beeinflussen. Künftig wird in die Bewertung nur noch einfließen, wenn ein Handynutzer seine Rechnungen auch nach wiederholter Mahnung nicht bezahlt.