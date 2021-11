Handel Sorge und Zuversicht: Weihnachtserwartungen im Einzelhandel

Es ist bereits das zweite Weihnachten während der Pandemie - und zur Angst vor erneuten coronabedingten Einschränkungen kommt für einige Einzelhändler in diesem Jahr die Angst vor Lieferengpässen dazu. "Das ist die Unsicherheit, die wir spüren bei den Händlern", sagte Genth. "Wir haben also gemischte Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft." Dabei steht die Umsatzprognose des HDE für November und Dezember vor allem für Zuversicht.