Handel China bleibt Deutschlands wichtigster Partner im Außenhandel

Auch die deutsche Elektroindustrie macht weiterhin glänzende Geschäfte mit der Volksrepublik China. Mit einem Plus von 6,5 Prozent auf 23,3 Milliarden Euro entwickelten sich die Ausfuhren in den wichtigsten Abnehmermarkt im Jahr 2020 noch dynamischer als vor der Krise. Allgemein registrierte der Branchenverband ZVEI noch einen starken Jahresendspurt, so dass der Gesamtexport der Branche im Jahresvergleich nur um 5,7 Prozent auf 202,7 Milliarden Euro absackte. Die Importe gingen um 2,1 Prozent auf 189,9 Milliarden Euro zurück, so dass unter dem Strich ein Exportüberschuss von knapp 13 Milliarden Euro steht. Das war der geringste Wert seit 2003.