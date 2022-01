Handballverband Württemberg Möglichst keine erneute Abbruch-Saison

Härtefälle hat es aber auch so schon gegeben. So spielen zum Beispiel in der A-Jugend ja auch Jugendliche, die bereits volljährig sind. Jürgen Buck, 2. Vorsitzender und A-Jugend-Trainer bei der HABO JSG, hatte Fälle in der Mannschaft, „die mit ihrem 18. Geburtstag plötzlich unter die 2G-Regel gefallen sind. Die hatten sich nicht rechtzeitig impfen lassen und standen nun für den Trainings- und Spielbetrieb nicht zur Verfügung.“ Generell ist er dafür, „solange zu spielen, wie es möglich ist. Denn es ist ja nicht zielführend, dass gesunde Jugendliche sich die 750. Netflix-Serie anschauen in einer Zeit, die für ihre sportliche Entwicklung extrem wichtig ist. Und auch auf gesellschaftlicher und sozialer Ebene würde vieles wegfallen. Dass es in der aktuellen Situation zu Fällen kommt, in denen Termine verschoben werden müssen oder coronabedingte Ausfälle auch mal Auswirkungen auf den sportlichen Ausgang haben, das muss man dann einfach in Kauf nehmen“, findet Buck.

Die Saison soll mit Auf- und Absteigern gewertet werden.

Im Aktivenbereich hat es solche sportlichen Auswirkungen durchaus schon gegeben. „Wir haben Mannschaften, die Spieler nicht einsetzen können, weil diese nicht geimpft sind. Das muss man dann so betrachten, als wären sie krank oder verletzt“, sagt Thomas Dieterich. Das könne für die jeweiligen Teams natürlich sportliche Nachteile haben – bis hin zum Abstieg. Und Absteiger soll es diese Saison möglichst wieder geben, um die Zahl der Teams in den einzelnen Ligen wieder in die Reihe zu bekommen. „Da wird es in einigen Ligen durch viele Absteiger von oben ziemlich heftig werden“, vermutet der HVW-Geschäftsführer.

Und auch Ungerechtigkeiten sind nicht auszuschließen. Denn sollte die Saison nicht zu Ende gespielt werden können, dann wird wohl die Regelung greifen, dass eine Wertung erfolgen kann, sobald alle Mannschaften mindestens die Hälfte der Spiele absolviert haben. „Und dabei muss man nicht gegen jeden Gegner gespielt haben. Es reichen 50 Prozent der Anzahl der regulären Spiele – also durchaus auch zweimal gegen die eine, aber noch gar nicht gegen die andere Mannschaft“, betont Dieterich.

Sportliche Ungerechtigkeiten sind durchaus möglich.

Für die Württembergliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal zum Beispiel könnte dies noch unangenehme Folgen haben. Hier dürfte es im Abstiegskampf am Ende um jeden Punkt gehen. Die Spiele der SG gegen den Tabellenletzten SKV Unterensingen stehen aber erst als drittletzte und letzte Partie auf dem Plan. Bei einem Saisonabbruch könnten also genau diese Punkte fehlen. „Das wäre natürlich nicht ganz gerecht. Aber so ist die Regelung – irgendwie muss man es machen. Aber wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. Schließlich haben wir hintenraus die Möglichkeit, im Mai und Juni noch Spiele auszutragen“, hofft Thomas Dieterich auf eine komplette Saison.