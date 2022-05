Handballfest in Beilstein SG stößt das Tor in Richtung 2. Liga auf

Torhüterin Jana Brausch hat deutlichen Anteil am Sieg

„Die Relegation macht bisher einfach Bock, gerade in voller Halle“, sagt Torhüterin Jana Brausch freudestrahlend. Sie hatte deutlichen Anteil am Sieg. Nur ein Tor kassierte sie in den 18 Minuten nach der Pause. In der Zeit parierte sie zwei Siebenmeter, ein dritter landete am Innenpfosten. Und auch die Angriffe aus dem Spiel heraus, welche die sonst stabile Abwehr durchließ, vereitelte sie. Das Team von Trainer Hans Christensen zog in dieser Phase von 17:11 auf 24:12 davon. „Wir sind wieder mit Dampf aus der Kabine gekommen, wie letzte Woche“, so Brausch. Es war ein Déjà-Vu: Gegen Haun-stetten hatte die SG nur zwei Tore zwischen der 30. und 48. Minute hinnehmen müssen.