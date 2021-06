Handballer Timm Buck aus Großbottwar Enttäuschung, aber auch ein Fingerzeig

Für ihn selbst war diese Aufstiegsrunde eine Art Durchbruch im Männerhandball. Nachdem er in der Saison 2018/19 noch mit der HABO SG in der A-Jugend-Bundesliga gespielt hatte und dort Torschützenkönig der Südstaffel geworden war, folgte im Sommer 2019 der Wechsel nach Oppenweiler. Doch in der ersten Saison waren die Einsatzzeiten noch eher gering. „Da war ich schon in einem Loch. Ich war es ja aus der Jugend gewohnt, stets einer der Leistungsträger zu sein. Wenn man aus dieser Situation dann mal raus ist, geht natürlich auch das Selbstvertrauen verloren. Zudem war ich ja damals noch im zweiten A-Jugendjahr und athletisch noch nicht auf dem nötigen Stand“, erinnert sich Timm Buck. In der spielfreien Zeit des Corona-Lockdowns habe er dann in diesem Bereich sehr viel gearbeitet. Und spätestens in der Aufstiegsrunde war er aus dem Loch raus. „Dann kommt auch das Selbstvertrauen zurück, man übernimmt Verantwortung, nimmt sich die Würfe“, beschreibt der Rückraumspieler dieses Gefühl. Und so ist Buck mittlerweile eine der Säulen, auf die der HCOB auch in der nächsten Saison bauen will.