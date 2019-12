Handballer siegen in eigener Halle Die HABO SG macht den dritten kleinen Schritt nach vorne

Erst in der Schlussphase wurden die eigenen Möglichkeiten wieder konsequenter genutzt. Benedikt Weller stellte beim 27:22 (59.) schließlich wieder den alten Fünf-Tore-Abstand her. Die beiden Treffer der Gäste zum 23:27 und 24:27 in der Schlussminute änderten nichts mehr am insgesamt verdienten Sieg der gastgebenden HABO SG.