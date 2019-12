Handballer der HABO SG müssen nach Bittenfeld Aufgabe beim Schlusslicht ist kein Selbstläufer

Darüber hinaus hätten die Bittenfelder einige Partien nur knapp verloren. Selbst gegen den Spitzenreiter TV Oeffingen stand am Ende nur eine Niederlage mit drei Toren Differenz (28:31). Deutlich unterlegen war der TV Bittenfeld III nur in Ditzingen, in Kornwestheim und gegen Mundelsheim. „Das Spiel wird kein Selbstläufer. Wir müssen wieder eine gute Leistung abrufen. Entscheidend wird sein, wer dann den längeren Atem hat“, glaubt Buck. Wie stets bei Spielen gegen Zweit- und Drittvertretungen wissen die HABO-Akteure nicht, welchem Team sie am Sonntagabend gegenüberstehen werden. „Bittenfelds A2 spielt zeitgleich, aber aus der A1 könnten Spieler in den Kader rücken“, hat sich Buck informiert. Doch wer auch immer beim Gegner auf dem Spielfeld steht, die Gäste werden auf eine Mannschaft mit einer offensiven 3:2:1-Abwehr treffen, die auf schnelle Konter setzt. „Es gibt einige Spieler, auf die wir ein bisschen mehr aufpassen müssen“, erklärt Buck, ohne ins Detail gehen zu wollen.