Handball-Württembergligist SKV Oberstenfeld SKV vergibt zu viele Freie

Das Dilemma fing schon direkt nach Anpfiff an. „Alleine von den ersten vier Angriffen haben wir drei verworfen“, berichtete der Oberstenfelder Coach, der zudem fand, dass man den Torhüter des Tabellenneunten regelrecht warmgeschossen hat. „Er hat dann auch echt gut gehalten“, zollte er dem gegnerischen Akteur Respekt. „Wenn es so läuft, dann musst du dich in eine Partie reinkämpfen. Das haben wir probiert, aber wirklich gelungen ist es uns nicht“, so Walter. Das Problem: Schaffte man es doch mal, in Schlagdistanz zu kommen, machten technische Fehler oder schlechte Abschlüsse das komplette Vorhaben wieder zunichte. „Das demotiviert“, so der Coach. Hinzu kam, dass man zwar in der Abwehr ganz gut deckte, jedoch am Ende dann doch immer noch das Gegentor bekam. Letztlich fiel das 26:30 damit auch verdient aus, auch wenn es „ganz wichtige Punkte waren, die wir liegen gelassen haben. Das ist ganz bitter“, so Michael Walter. Denn: Sein Team rangiert nun mit 20:20 Punkten auf dem siebten Rang. SKV Oberstenfeld:

Schniering, Zieker – Koch, Schädlich (2), Goller (2), Pflugfelder (2/1), Cakar (5), Meder, Krautt, L. Eisele (4), Stahl (4), Fuhrmann (1), H. Eisele (6/1).