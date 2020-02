Handball-Württembergligist SKV Oberstenfeld Keeper Yannick Zieker avanciert zum Matchwinner

Oberstenfeld - Als ganz wichtigen Vier-Punkte-Sieg betitelte Michael Walter, der Trainer von Handball-Württembergligist, am Sonntagabend den lange umkämpften, am Ende doch recht deutlichen 33:28 (18:14)-Erfolg seines SKV Oberstenfeld gegen die SV Leonberg/Eltingen. Denn Leonberg war bis vor der Partie Sechster, also ein direkter Konkurrent im Kampf um den wichtigen siebten Platz in diesem Jahr, der kommende Saison wieder zur Teilnahme an der Württembergliga berechtigt. „Es war extrem wichtig, dass wir auch mal gegen eine Mannschaft aus dem oberen Drittel gewonnen haben“, sagte Walter, der durch den Sieg mit seinem Team am SV vorbeizog und nun Sechster ist, während der Gast jetzt auf Platz sieben rangiert. Ordentlich Anteil an diesem Sieg hatte an diesem Abend einer: Keeper Yannick Zieker, der sein bestes Spiel in dieser Saison zeigte.