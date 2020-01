Handball-Württembergligist SKV Oberstenfeld Für Timo Stauch ist die Karriere wohl beendet

Nun müssten vor allem Jonas Krautt und Sebastian Sauerland im linken Rückraum weiterhin in die Bresche springen, am Samstag (19.30 Uhr) tritt der SKV bei der HSG Böblingen/Sindelfingen an. Die „Bösis“ stecken nach einer schwachen Hinrunde mitten im Abstiegskampf, haben zuletzt aber zwei sehr gute Spiele abgeliefert. „Man darf sich von unserem 33:21 im Hinspiel nicht blenden lassen. Da hatten sie viele Verletzte und wollten zum Ende hin gar nicht mehr. Mittlerweile sind sie wieder weitgehend komplett und spielen richtig gut“, warnt Michael Walter. „Insbesondere Urs Bonhage im rechten Rückraum ist eine Waffe. Aber auch auf Halblinks haben sie zwei starke Leute. Sie spielen ein sehr hohes Tempo und eine offensive Abwehr, außerdem haben sie natürlich ihr Publikum im Rücken. Lediglich im Rückzugsverhalten haben sie meines Erachtens ein paar Schwächen.“