Handball-Württembergligist SG Schozach-Bottwartal Zwei weitere Neuzugänge für den Rückraum

Die beiden stehen mit ihrem aktuellen Team auf dem letzten Platz und kämpfen noch darum, nicht direkt in die Landesliga abzusteigen. An die eingleisige Württembergliga ist bei der HCOB-Zweiten nicht mehr zu denken. „Doch die größere Chance, weiterhin in der Württembergliga zu spielen, war für mich nicht der entscheidende Grund für den Wechsel“, sagt Tobias Lessig, der als Linkshänder im rechten Rückraum zu Hause ist. „Vielmehr ist es das Gesamtpaket. Bei der SG wird es eine relativ junge Mannschaft mit einigen erfahrenen Spielern geben. Ich denke, dass wir in den kommenden Jahren eine gute Perspektive in der Württembergliga haben, vielleicht klappt es ja sogar mal mit der BWOL“, sagt der 26-Jährige.