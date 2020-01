Handball-Württembergligist SG Schozach-Bottwartal Kurzfristiger Neuzugang für die SG

„Ich habe dem Verein klar gemacht, dass wir auch den Jungs gegenüber eine Verantwortung haben“, sagt SG-Trainer Tobias Klisch angesichts der zuletzt immer dünneren Personaldecke. So fällt Luca Schmid wegen einer Knieverletzung länger aus. „Ich gehe davon aus, dass er operiert werden muss“, so Klisch, der ergänzt: „Daniel Zieker hatte jetzt das dritte Mal Probleme mit dem Knie. Es sieht zwar für Samstag wieder gut aus, aber da besteht ein latentes Risiko, dass es jederzeit wieder losgeht. Zudem wird Felipe Soteras Merz noch drei Spiele machen und ist dann beruflich in Spanien. Auch Sebastian Schmitz hat seit längerem Knieprobleme.“ Außerdem sei Jonas Keller beruflich bedingt zwei von drei Wochen nicht im Training und fehle auch am Samstag. „Und Felix Linder wird ab März studienbedingt nur noch einmal die Woche im Training sein.“ Angesichts dieser akuten und absehbaren Probleme habe er sich überlegt, „wer uns da kurzfristig helfen könnte. Und da bin ich auf Stefan Fähnle gekommen“, erklärt Klisch.