Handball-Württembergligist SG Schozach-Bottwartal Henning Fröschle wird neuer Trainer der SG

Henning Fröschle war als Spieler ausschließlich für den TV Bittenfeld aktiv, zunächst in der Jugend, später bei den Aktiven bis zur Oberliga. Seine C-Trainerlizenz erwarb er dann im Jahr 2000, seit 2003 ist er B-Trainer. Zunächst betreute er beim TVB „diverse Jugendmannschaften von den Minis bis zur A-Jugend“. Von 2000 bis 2008 war er dann als Co-Trainer an der Seite von Günter Schweikardt für die Bittenfelder Männer verantwortlich und schaffte mit ihnen den Sprung von der Oberliga bis in die 2. Bundesliga, in der Saison 2008/09 war er als Cheftrainer für die Mannschaft verantwortlich. Von 2009 bis 2015 betreute Henning Fröschle dann den SV Remshalden in der Württembergliga und in der BWOL, von 2015 bis 2017 war er beim TV Flein. Und zuletzt trainierte er von 2017 bis 2019 mit dem TSV Schmiden ebenfalls einen Württembergligisten. Er kennt sich in der Liga also bestens aus. Fröschle ist verheiratet und hat zwei Söhne, die beide auch Handball spielen: Levi ist beim SV Remshalden in der Württembergliga aktiv, Fynn spielt aktuell für den TV Bittenfeld in der A-Jugend-Bundesliga.