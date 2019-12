Handball-Württembergliga Zu viele Gegentore

Oberstenfeld - Seit dem guten Saisonstart mit 5:1 Punkten hat Handball-Württembergligist SKV Oberstenfeld nur noch ein Spiel gewonnen. Das 25:33 zuletzt im Derby bei der SG Schozach-Bottwartal war die vierte Niederlage in Folge. Der Druck ist also groß vor dem Heimspiel am Samstag um 18 Uhr gegen den Aufsteiger SG Weinstadt.