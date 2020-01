Handball-Württembergliga Souveräner Heimsieg des SKV Oberstenfeld

Auch in der zweiten Halbzeit fanden die Gäste kaum ein Mittel gegen die stark arbeitende SKV-Defensive, die immer wieder schnelle Ballgewinne feiern konnte. Beim 23:15 (44.) durch Eric Stahl konnte sich der SKV sogar eine kurze Schwächephase mit zwei verworfenen Torchancen leisten, in der die SG BBM durch drei Tore in Folge nochmal auf 23:18 herankam. „In der Phase hat man gesehen, zu was die Bietigheimer in der Lage sind, wenn man sie mit Tempo aufs Tor zukommen lässt. Das hatten wir ansonsten sehr gut im Griff. Wir haben den Lauf unterbrochen und sie nicht ins Rollen kommen lassen. Im Positionsangriff fehlten ihnen dann die Lösungen, auch weil die Abwehr wirklich konzentriert gearbeitet hat“, verzieh Walter den kurzen Durchhänger.