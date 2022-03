Handball-Württembergliga Der SKV gewinnt ein umkämpftes Derby

Nur sechs Tore in den ersten zehn Minuten.

Die Anfangsphase gestaltete sich extrem zäh, beide Teams taten sich im Angriff sehr schwer. So fielen in den ersten zehn Minuten ganze sechs Tore, wobei die SG den deutlich besseren Start erwischte. Nach unter anderem zwei Kontertoren führten die Hausherren 4:1, um aber nach gut einer Viertelstunde mit 5:6 das erste Mal ins Hintertreffen zu geraten. Dass sich die Torquote insgesamt leicht erhöhte, lag nicht zuletzt daran, dass in der Schlussphase der ersten Hälfte deutlich mehr Platz auf dem Feld war, weil die Schiedsrichter insgesamt sechs Zeitstrafen in zwölf Minuten aussprachen – vier davon waren zumindest diskussionswürdig. „Und teilweise gab es für deutlich härtere Fouls nichts – und das sind Dinge, auf die man sich als Spieler nicht einstellen kann“, gab Thomas Pflugfelder zu bedenken. Und so hagelte es in der zweiten Hälfte weitere acht Zeitstrafen, insgesamt waren es damit 28 Minuten, die die beiden Mannschaften dezimiert waren – und das in einer zwar kampfbetonten, aber alles andere als überharten oder gar unfairen Begegnung.