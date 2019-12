Handball-Württembergliga Das Derby ist eine klare Angelegenheit

Beilstein - Wenn abgesehen von ein paar Gleichständen zu Beginn der Partie eine Mannschaft während der gesamten Spieldauer mit meist mehreren Toren Vorsprung vorne liegt und in den letzten Minuten noch auf acht Treffer davonzieht, spricht man von einem souveränen Sieg. So geschehen ist das am Samstagabend im Bottwartal-Derby der Handball-Württembergliga zwischen der SG Schozach-Bottwartal und dem SKV Oberstenfeld. Mit 33:25 (19:13) wurde die SG in der gut besuchten Beilsteiner Langhanshalle ihrer Favoritenrolle gerecht und steht damit auch wieder an der Tabellenspitze.