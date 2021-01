Handball-Weltmeisterschaft "Verantwortungslos": DHB-Team besorgt vor zweitem WM-Spiel

Es bleibt so oder so ein Spiel mit dem Risiko. Nach ihrer Auftaktpartie gegen die Ungarn zogen die Afrikaner auch ins Hotel der deutschen Mannschaft in Gizeh ein, was den Spielern aber weniger Sorgen bereitete. "Das Hotel ist weitläufig genug, dass man da nicht nebeneinander sitzen muss", sagte Kapitän Uwe Gensheimer. Der 34-Jährige vertraut auf die regelmäßigen Corona-Tests.