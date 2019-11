Handball Vom Derby hängt für beide Teams viel ab

Großbottwar - Gerrit Irion erwartet „kein besonders schönes Spiel. Am Sonntag um 16.45 Uhr muss der Trainer des TV Mundelsheim in der Handball-Landesliga mit seinem Team zum Derby bei der HABO SG in der Großbottwarer Wunnensteinhalle antreten. „Die HABO wird stark über die Emotionen kommen und kämpferisch alles reinwerfen“, vermutet Irion. Sein Kollege Jürgen Buck ist da etwas vorsichtiger in der Prognose: „Natürlich wird jeder versuchen, am Limit zu spielen. Wie attraktiv das dann wird, wird sich zeigen.“