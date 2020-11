Handball-Talent Matilda Ehlert Warten aufs nächste Spiel im Nationaltrikot

Gerade das Spielverständnis, das sei bereits eine ihrer großen Stärken, sagt ihr A-Jugend-Trainer Brian Ankersen. Sie wisse genau, wann etwa der Pass in die Lücke zu spielen oder wann der Wurf die bessere Möglichkeit sei. Zumal sie einen „richtig starken Wurf“ habe. Auch ihre Schnelligkeit sehe man in dieser Form nicht oft. Der Däne ist seit Sommer in Bietigheim und dankbar, Matilda und sowieso einen starken 2004er-Jahrgang übernehmen zu können. Sein Lob dafür richtet er also an seine Vorgänger – und auch an die Spieler wie Matilda Ehlert selbst. „Sie lebt den Handball. Wenn wir zehnmal trainieren, dann würde sie auch gerne noch ein elftes und zwölftes Mal kommen. Sie hat immer Spaß am Handball und will immer besser werden. Mit 99 Prozent guter Leistung ist sie nie zufrieden, sie will immer die 100 Prozent zeigen“, macht Brian Ankersen „ihre stärkste Seite“ deutlich. Sie sei auch offen für Kritik und könne die Vorgaben schnell umsetzen.

Der Trainer betont auch, dass Matilda Ehlert mit dem 2004er Jahrgang der Dänen, einer der stärksten Nationen im Frauen-Handball, auf Augenhöhe sei. „Sie gehört auf jeden Fall ganz oben hin. Ich sage ihr, wie auch ihren Mitspielerinnen: Ihr könnt alles erreichen.“ Für den starken 2004er-Jahrgang samt Matilda Ehlert sei kommende Saison geplant, ihn bei den Frauen II in der Baden-Württemberg Oberliga verstärkt an den Aktivenbereich heranzuführen. „Das ist schon eine Schwelle, da die Gegenspielerinnen teils zehn Jahre älter und körperlich natürlich anders gebaut sind. Matilda weiß aber, dass sie in diesem Bereich noch zulegen muss.“

Mutter Michaela Ehlert „zieht den Hut“ davor, was ihre Tochter leistet, gerade unter der Woche. „Das geht auch nur, wenn man mit Haut und Haaren dabei ist und dafür brennt.“ Da sie selbst in Waiblingen höherklassig spielte, kann sie das ganz gut nachempfinden. Vater Ralf, lange für den TV Großbottwar aktiv, macht die Handballfamilie perfekt. „Wir versuchen Matilda zu unterstützen, wo es geht“, so Michaela Ehlert. Auch die Schule ist ja nicht im Vorbeigehen getan, auch wenn in der 10. Klasse am HCG in Beilstein noch keine Mittagsschule anfällt. „Den Stoff nach Lehrgängen nachzuholen, ist oft hart“, sagt Matilda Ehlert. Trotzdem würde sie das auch im nächsten Sommer nur allzu gerne machen müssen: Dann steht für die deutsche U17/18 eine EM oder WM an, je nachdem, ob das 2020 ausgefallene Turnier nachgeholt wird. Für Matilda Ehlert wäre es das erste Großturnier – und vielleicht der nächste Schritt auf dem Weg in den Handball-Profibereich.