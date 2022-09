Handball Supercup-Gewinn: THW Kiel fühlt sich bereit für Titeljagd

Der geht nach der gelungenen Saison-Ouvertüre mit noch breiterer Brust in den Titelkampf. "Wir wollten von Anfang an zeigen, dass wir Meister werden wollen", betonte der überragende THW-Torwart Niklas Landin. Ähnlich bewertete Kapitän Domagoj Duvnjak den zwölften Erfolg der Kieler in dem seit 1994 ausgetragenen Wettbewerb. "Dieser Sieg gibt uns noch mehr Selbstvertrauen", sagte er. Rückraumspieler Harald Reinkind kündigte an: "Wir wollen so viele Titel holen wie möglich."