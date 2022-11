Handball Spitzenspiel und Kellerduell

Vor einem echten Kellerduell steht der SKV Oberstenfeld. Das Team von Trainer Timo Stauch ist Schlusslicht und empfängt an diesem Sonntag um 17 Uhr den Vorletzten: den schwächelnden Absteiger TSV Zizishausen. Ein Pluspunkt trennt die beiden Kontrahenten – um den Anschluss nicht zu verlieren, muss für die Gastgeber also ein Sieg her. „Das wird ein typisches Abstiegsduell“, kündigt Stauch an, dem jedoch Leistungsträger Jan Fuhrmann fehlt. Er fällt die gesamte Hinrunde vollends aus. Beide Mannschaften haben jüngst Pleiten kassiert. Oberstenfeld verlor beim TSV Deizisau mir 34:44, Zizishausen gegen den Unangefochtenen Tabellenführer HSG Ostfildern mit 34:38.