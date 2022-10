Handball SKV wohl mit Rumpfkader

Der Absteiger aus Fellbach ist mit 5:3 Punkten in die Saison gestartet – nicht optimal für ein Team, das wieder in die Oberliga möchte. Zuletzt gab’s eine klare 28:41-Niederlage bei der HSG Ostfildern. Der SKV Oberstenfeld indes hat am vergangenen Wochenende beim 21:20 gegen den TV Neuhausen/Erms seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Vor dem Spiel beim SVF verspürt Stauch überhaupt keinen Druck. „Wir können frei aufspielen und haben nichts zu verlieren.“