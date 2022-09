Handball SGSB: knappe Pleite gegen Leipzig

So kassierte die SG die zweite Niederlage im dritten Spiel – wenngleich sie nicht ansatzweise so klar ausfiel wie das 21:32 vor einer Woche beim TuS Lintfort. Klar ist für Rouven Korreik allerdings: „Wir müssen in eigener Halle auch gegen gute Mannschaften punkten.“ Die Kulisse sei schließlich da. Und gegen Leipzig, einstiges Aushängeschild in Sachen Frauenhandball, war die SG mit einer guten Mannschaftsleistung in der Tat kurz davor, zumindest einen Punkt zu sichern. Das Gute ist: Es werden weitere Gelegenheiten kommen für den Liga-Neuling.