Handball SGSB: kein Erfolgserlebnis in Harrislee

Um 9 Uhr am Sonntagmorgen ist die Mannschaft wieder zurück in Beilstein gewesen. Mitgebracht von ihrem Auswärtsspiel beim TSV Nord Harrislee an der Grenze zu Dänemark hatten die Zweitliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal allerdings nichts Zählbares. Bei der 19:27-Niederlage hielt die SG in den ersten zehn Minuten gut mit, zur Halbzeitpause hieß es jedoch bereits 8:13 gegen die Gäste. Zwar kassierte die Mannschaft von Coach Daniel Heidecker, der den etatmäßigen Trainer Jürgen Krause (Urlaub) vertrat, in den letzten acht Minuten des ersten Abschnitts lediglich ein Gegentor. „Wir haben aber verpasst, in dieser Phase mehr draus zu machen“, berichtet er am späten Sonntagvormittag nach gerade einmal einer Stunde Schlaf und der ersten Runde mit dem Hund.