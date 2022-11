Handball SGSB: kein Druck bei Team und Trainer

Beim Blick auf die Tabelle der 2. Handball-Bundesliga könnte man meinen, dass die Frauen der SG Schozach-Bottwartal im Heimspiel am Sonntag (15.15 Uhr) gegen den HC Rödertal unter großem Druck stehen – als Vorletzter, punktgleich mit Schlusslicht SG H2Ku Herrenberg. Doch Trainer Jürgen Krause wiegelt ab: „Das ist weder von meiner noch von Vereinsseite bisher ein Problem. Wir müssen ruhig bleiben.“ Die SG sei Aufsteiger, es habe nach drei Spielen einen Trainerwechsel gegeben. „Ich habe von Beginn an gesagt, dass man vor Januar keine anderen Ergebnisse erwarten darf. Aber wir gehen in das Spiel gegen Rödertal so rein, wie auch gegen die Füchse Berlin: Wir versuchen, sie so lange und so gut wie möglich zu ärgern.“