Handball SGSB-Frauen mit erstem Auswärtsspiel

Die Handball-Frauen der SG Schozach-Bottwartal reisen zu ihrem ersten Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga. Der Aufsteiger um Trainer Rouven Korreik tritt beim TuS Lintfort nahe Duisburg an. „Eine schwere Aufgabe, die wollen laut eigener Aussage auf Platz 5 kommen“, weiß Korreik, dessen Team mit einem 31:30-Heimerfolg über die SG Mainz-Bretzenheim in die Saison gestartet ist. Lintfort hingegen hat zum Auftakt mit 31:34 in Herrenberg verloren, ist also gleich in Zugzwang.