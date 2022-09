Handball SG und Korreik gehen getrennte Wege

Rouven Korreik ist ab sofort nicht mehr Trainer der Zweitliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal. In einem Telefonat am vergangenen Sonntag mit Teammanagerin Denise Geier bat er um Vertragsauflösung zum 1. Oktober. Dem kam die sportliche Leitung nach. Auch Co-Trainer Heinz-Jürgen Raub verlässt die SG. „Ich hatte das Gefühl, dass ich Teile der Mannschaft nicht mehr erreiche. Daher ist es besser, dieses Kapitel zu beenden“, erklärt Korreik, der das Team nach dem Aufstieg im Sommer übernommen hatte. Denise Geier sagt: „Es hat sich im Laufe der vergangenen Wochen und Monate herausgestellt, dass die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer einfach nicht so stimmt, wie das für eine erfolgreiche, langfristige Zusammenarbeit notwendig wäre.“