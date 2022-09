Handball SG mit Überraschungscoup

„Er pocht ein bisschen, aber ich spüre ihn noch“, gab Levi Fröschle nach dem Spiel schmunzelnd zu Protokoll. In der vierten Minute war der Kreisläufer der SG Schozach-Bottwartal im Auftakt-Heimspiel der Württembergliga gegen den TSV Deizisau mit schmerzverzerrtem Gesicht in Richtung Bank marschiert. Sein kleiner Finger stand für jedermann sichtbar in einem Winkel von der Hand ab, wie er es eigentlich nicht sollte. „Ist inzwischen wieder eingerenkt, außerdem ist es auch nicht die Wurfhand“, so der SGSBler, der in der 22. Minute wieder auf der Platte mitmischte – und am Ende zwei Treffer zum überraschenden 31:28 (14:11)-Sieg seines Teams beisteuerte.